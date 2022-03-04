В России выявили 89 174 новых случая коронавируса за сутки

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За прошедшие сутки в 85 субъектах России выявили 89 174 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 4 марта, сообщили на портале стопкоронавирус.рф.

По количеству заболевших 4 марта лидирует Свердловская область. Там выявили 4785 инфицированных COVID-19.

За прошедшие сутки в РФ от болезни скончались 776 человек, еще 9849 пациентов были госпитализированы в больницы.

При этом после прохождения лечения под присмотром медиков в России за день полностью выздоровели 160 507 пациентов.

27 февраля в интервью «Вечерней Москве» терапевт, кардиолог столичной медклиники Татьяна Федосеева рассказала об особенностях восстановления после COVID-19.

До этого врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что в ближайшие несколько лет ВОЗ не объявит о завершении пандемии коронавирусной инфекции. Он объяснил это тем, что в указанный период заболеваемость вирусом будет увеличиваться или же уменьшаться. Он сравнил коронавирус с пандемией туберкулеза. Люди давно пытаются побороть ее, но она остается. Аналогичная ситуация может произойти и с COVID-19.