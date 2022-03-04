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«Страшно за свою жизнь»: Асмус рассказала о сумасшедшей травле после фильма «Текст»

Анастасия Колоскова

Общество
«Страшно за свою жизнь»: Асмус рассказала о сумасшедшей травле после фильма «Текст»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Актриса Кристина Асмус рассказала о травле, которой она подверглась после выхода резонансного фильма «Текст», где у нее была постельная сцена с Иваном Янковским.

По словам Асмус, после выхода фильма ее завалили возмущенными сообщениями в социальных сетях. В ее адрес летели не только оскорбления, но и откровенные угрозы расправы.

— Это была сумасшедшая травля. Мне впервые стало страшно за свою жизнь. После того как я пришла в театр и мне написали в директ о том, во что я одета, вплоть до цвета шарфика, сказав, мол, выйдешь — обольем тебя кислотой, я ходила с охранником, — рассказала она в программе «Кино в деталях» на телеканале СТС.

Асмус призналась, что подобная жесткая общественная реакция стала для нее неожиданной. Она добавила, что угрозы сыпались и в адрес ее близких — мамы и сестры, из-за чего у них случались срывы и даже конфликты с актрисой.

Несмотря на непростой период, звезда «Интернов» не жалеет, что приняла участие в картине, которую назвали одним из самых заметных фильмов XXI века. Кроме того, после выхода «Текста» актрису буквально завалили предложениями по работе.

К слову, по словам Асмус, интимная сцена в «Тексте» стала первой в ее кинокарьере. Однако не последней. Так, недавно она снялась в пикантной сцене в рамках сериала, где ее партнером выступил Данила Козловский. Откровенным кадром артистка на днях шокировала подписчиков.

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