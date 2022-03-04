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Названы три самые жуткие свекрови по знаку зодиака

Араз Салехов

Общество
Названы три самые жуткие свекрови по знаку зодиака
кадр из фильма «Если свекровь — монстр»

Астрологам удалось выяснить, по какой причине некоторым невесткам тяжело построить теплые отношения с мамой своего избранника. Для этого достаточно лишь знать знак зодиака своей свекрови. Астрологи составили топ самых жутких свекровей по знаку зодиака.

Так, свекровей-Овнов невозможно переспорить, астрологи уверены, что невестка в любом случае будет в проигрыше.

Свекровь, родившаяся под знаком Скорпиона, трепетно относится к своему сыну, соблюдая чужие границы. Однако ее переменчивость может все испортить.

Свекровь-Рак до последнего не будет верить в то, что ее любимый сынок уже вырос. В связи с чем невестке придется ожидать гиперопеки со стороны мамы над своим сыном.

До этого астрологи рассказали, что мешает выйти замуж разным знакам зодиака. Некоторые девушки выходят замуж в 18 лет и остаются со своей половинкой до конца своей жизни. Другие же тщательно выбирают ухажеров, однако каждый брак для них — неудача. Астрологи рассказали, какие ошибки совершают представительницы каждого из знаков зодиака и как им стать счастливыми.

Астрологи уверены, что представители некоторых знаков зодиака с рождения наделены прекрасной интуицией. Они всегда вытягивают выигрышный билет в лотерее и оказываются «в нужное время в нужном месте». Эти люди могут предвидеть все варианты развития событий наперед и предугадать, что их ждет в будущем.

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