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Столичная соцзащита поможет семье выпавшего с 11-го этажа ребенка

Елена Самойлова

Происшествия
Столичная соцзащита поможет семье выпавшего с 11-го этажа ребенка
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Каширское шоссе Карта всех событий

Сотрудники соцзащиты помогут семье малыша, выпавшего из окна дома на Каширском шоссе. Об этом в пятницу, 4 марта, сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

— С родителями работает психолог соцзащиты. Также специалисты соцзащиты посетили семью, в доме действительно есть скопления мусора и беспорядок, — цитирует РИА Новости пресс-службу департамента.

Видео: Пресс-служба Прокуратуры Москвы

По данным СМИ, сотрудники соцзащиты окажут семье необходимую помощь, в том числе помогут провести уборку и дезинсекцию.

В департаменте отметили, что ранее никаких жалоб на семью не поступало.

Трагедия на Каширском шоссе

Трехлетний малыш выпал из окна квартиры на 11-м этаже на юге столицы. По предварительным данным, он остался дома без присмотра родителей. На момент происшествия дома также находилась несовершеннолетняя сестра ребенка. Мальчика доставили в медицинское учреждение.

Вечером того же дня столичная прокуратура заявила, что проводит проверку по факту падения ребенка с 11-го этажа.

Позже стало известно о состоянии ребенка. У него диагностированы открытая черепно-мозговая травма, множественные переломы основания и свода черепа, разрыв обоих легких.

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