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Редакция Znak.com сообщила о приостановке своей деятельности

Полина Долганова

Общество
Редакция Znak.com сообщила о приостановке своей деятельности
Фото: Pexels

Редакция онлайн-издания Znak.com сообщила о приостановке своей работы.

— Мы, редакция интернет-издания Znak.com, объявляем о закрытии. Мы приостанавливаем свою работу в связи с большим количеством ограничений, которые появились в последнее время для работы СМИ в России, — говорится в сообщении.

Офис редакции располагается в Екатеринбурге. Издание было создано в 2012 году.

3 марта стало известно, что телеканал «Дождь»* временно прекратил работу. Об этом сообщила генеральный директор канала Наталья Синдеева.

1 марта в Генпрокуратуре заявили, что сайты радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь»* распространяют заведомо ложные сведения. Так, они, как уточняется, размещают информацию с призывами к экстремистской деятельности. Помимо этого, данные СМИ распространяют заведомо ложную информацию о военных из России, участвующих в операции на Украине, добавили в ведомстве. В связи с этим Генпрокуратура внесла в Роскомнадзор требования о принятии мер по ограничению доступа к ним.

*Телеканал «Дождь» признан в России СМИ-иноагентом.

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