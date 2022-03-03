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Телеканал «Дождь»* объявил о временном прекращении работы

Евгений Белоусов

Общество
Телеканал «Дождь»* объявил о временном прекращении работы
Фото: ИТАР-ТАСС/ Станислав Красильников

Телеканал «Дождь»* временно прекратил работу. Об этом в четверг, 3 марта, сообщила генеральный директор канала Наталья Синдеева.

— Слово «временно» очень важно. Нам нужны силы и время, чтобы выдохнуть и понять, как работать дальше, — заявила она.

Телеканал все еще планирует вернуться в эфир, однако формат работы пока что не ясен.

— Продолжим работу, потому что мы знаем, насколько она важна для наших зрителей, для нашей аудитории, — цитирует Синдееву ТАСС.

До этого Генпрокуратура РФ заявила, что сайты радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь»* распространяют заведомо ложные сведения.

В связи с этим Генпрокуратура внесла в Роскомнадзор требования о принятии мер по ограничению доступа к ним. При этом РТРС и «Газпром-медиа» направили представления о незамедлительном устранении допущенных нарушений закона, а также способствовавших им причин и условий, вплоть до немедленного отключения.

Позднее совет директоров компании «Эхо Москвы» большинством голосов решил ликвидировать свои радио и сайт.

26 февраля Роскомнадзор потребовал от нескольких российских СМИ удалить фейковую информацию относительно ситуации на Украине.

*Телеканал «Дождь» признан в России СМИ-иноагентом.

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