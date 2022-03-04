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Кинолог развеял популярный миф о маленьких породах собак

Араз Салехов

Общество
Кинолог развеял популярный миф о маленьких породах собак
Фото: Pixabay

Размер собаки не влияет на степень ее агрессивности. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

— Мифы вокруг собак среднего и маленького размера не имеют ничего общего с реальностью. Утверждения о том, что все маленькие собаки агрессивные и много лают, неверные. Размер собаки не влияет на ее поведение. Воспитывать нужно любую собаку, — пояснил кинолог.

По его словам, ни одна из собак не будет проявлять агрессивную манеру поведения без причины, передает агентство городских новостей «Москва».

1 марта ветеринарный врач Алена Ефимчик рассказала о том, как нужно следить за здоровьем своего питомца. По ее словам, правильное и сбалансированное питание — основа здорового образа жизни. При этом необходимо постоянно проводить профилактические обработки от клещей, блох и других насекомых.

26 февраля стало известно, что в 2021 году жители Москвы забрали из городских приютов порядка 3,5 тысячи кошек и собак. Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы отметила, что на сегодняшний день в столице действуют 13 приютов.

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