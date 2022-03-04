Фото: Администрация президента РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал решение референдума о внесении поправок в Конституцию страны. Об этом стало известно в пятницу, 4 марта.

Новый документ вступит в свою законную силу с 15 марта.

Торжественная церемония состоялась в минском Дворце Независимости. На мероприятие были приглашены более тысячи человек. Среди них были высокопоставленные чиновники, члены правительства и представители различных ведомств, передает РИА Новости.

Референдум о поправках к Конституции прошел в Белоруссии 27 февраля. За поправки к Конституции на референдуме проголосовали 65,16 процента граждан. Глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко сообщил, что решение было принято. Уточняется, что решение на референдуме считается принятым, если за него проголосовало более половины граждан.

Проект новой Конституции Белоруссии опубликовали до Нового года. Лукашенко также отметил, что новый правовой акт он писал самостоятельно.