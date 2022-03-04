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Пожар произошел в многоквартирном доме в городском округе Шаховская

Елена Самойлова

Происшествия
Пожар произошел в многоквартирном доме в городском округе Шаховская
Фото: МЧС Москвы
Шаховская на улице Шамонина, дом 17. Карта всех событий

Пожар произошел в жилом доме в городском округе Шаховская. Об этом в пятницу, 4 марта, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По предварительным данным, возгорание началось в квартире жилого дома расположенного в городском округе Шаховская на улице Шамонина, дом 17.

По данным источника «ВМ», площадь возгорания составила 800 квадратных метров.

В пресс-службе МЧС по Московской области корреспонденту «ВМ» подтвердили информацию о пожаре заявив, что площадь и другие подробности уточняются.

3 марта сотрудники МЧС ликвидировали пожар на Смоленском бульваре в столице.

28 февраля стало известно, что женщина пострадала при пожаре в общежитии. Инцидент, о котором идет речь, произошел на улице Расковой в доме 13. По данным ведомства, огонь распространился на площади 12 квадратных метров. Пожар удалось потушить.

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