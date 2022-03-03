Пожар на Смоленском бульваре в Москве потушили
Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на Смоленском бульваре в столице. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных городских службах в четверг, 3 марта.
Возгорание произошло в квартире на четвертом этаже жилого дома. По предварительным данным, на месте пожара были обнаружены тела двух человек.
Источник в экстренных городских службах сообщил «Вечерней Москве», что площадь возгорания составила 60 квадратных метров.
28 февраля стало известно, что женщина пострадала при пожаре в общежитии. Инцидент, о котором идет речь, произошел на улице Расковой, в доме 13. Сообщение о возгорании поступило на пульт противопожарной службы столицы 27 февраля в 12:25.
По данным ведомства, огонь распространился на площади 12 квадратных метров. В 12:41 пожар в общежитии удалось потушить.
16 февраля пожарные ликвидировали огонь в здании налоговой инспекции на Каширском шоссе. Спасатели эвакуировали из горящего здания 250 человек. Информации о пострадавших не поступало.