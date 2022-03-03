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Пожар на Смоленском бульваре в Москве потушили

Юлия Курганова

Происшествия
Пожар на Смоленском бульваре в Москве потушили
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Смоленский бульвар, 13с7 Карта всех событий

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на Смоленском бульваре в столице. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных городских службах в четверг, 3 марта.

Возгорание произошло в квартире на четвертом этаже жилого дома. По предварительным данным, на месте пожара были обнаружены тела двух человек.

Источник в экстренных городских службах сообщил «Вечерней Москве», что площадь возгорания составила 60 квадратных метров.

28 февраля стало известно, что женщина пострадала при пожаре в общежитии. Инцидент, о котором идет речь, произошел на улице Расковой, в доме 13. Сообщение о возгорании поступило на пульт противопожарной службы столицы 27 февраля в 12:25.

По данным ведомства, огонь распространился на площади 12 квадратных метров. В 12:41 пожар в общежитии удалось потушить.

16 февраля пожарные ликвидировали огонь в здании налоговой инспекции на Каширском шоссе. Спасатели эвакуировали из горящего здания 250 человек. Информации о пострадавших не поступало.

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