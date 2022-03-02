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Россия, Москва, Смоленский бульвар, 13с7 Карта всех событий

Два человека погибли при пожаре в доме на Смоленском бульваре в центре столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных городских службах в среду, 2 марта.

По его информации, на четвертом этаже дома зафиксировано горение из двух окон. По словам источника, огонь может перейти на верхние этажи здания.

В настоящий момент площадь пожара составляет 60 квадратных метров.

Уточняется, что в настоящий момент производится эвакуация людей из дома. Спасателям уже удалось спасти из пламени 13 человек.

28 февраля стало известно, что женщина пострадала при пожаре в общежитии. Инцидент, о котором идет речь, произошел на улице Расковой, в доме 13. Сообщение о возгорании поступило на пульт противопожарной службы столицы 27 февраля в 12:25.

По данным ведомства, огонь распространился на площади 12 квадратных метров. В 12:41 пожар в общежитии удалось потушить.

18 февраля возгорание произошло в Академии государственной пожарной службы (ГПС) МЧС России на северо-востоке столицы. Очаг обнаружили в вентиляционной шахте. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

16 февраля пожарные ликвидировали огонь в здании налоговой инспекции на Каширском шоссе. Спасатели эвакуировали из горящего здания 250 человек. Информации о пострадавших не поступало.