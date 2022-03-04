Дочь Иосифа Пригожина вышла замуж

Фото: instagram/danaya_prigozhina

Дочь известного продюсера Иосифа Пригожина Даная вышла замуж 3 марта. Новостью о радостном событии в жизни дочери поделился отец невесты.

— Она вышла замуж, но пока была только роспись. Праздновать свадьбу будем, когда ситуация стабилизируется, — рассказал продюсер.

Пригожин признался, что не мог присутствовать на бракосочетании, но поздравил дочь по телефону. Сам он очень рад за наследницу. Он рассказал, что они с Валерией преподнесли молодоженам в качестве подарка деньги.

Известно, что отношения Данаи с избранником длятся порядка двух лет. Сама она не любит выставлять чувства на показ, придерживаясь убеждения, что счастье любит тишину.

Ранее Даная неоднократно упрекала своего отца в равнодушии, но отношения родственников со временем наладились, пишет «СтарХит».

Недавно супруга Пригожина Валерия поделилась трогательным снимком с годовалой внучкой Селин, которая родилась у ее младшего сына Арсения Шульгина.