Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Как же это сладко»: Валерия показала, как целует подросшую внучку

Юлия Курганова

Общество
«Как же это сладко»: Валерия показала, как целует подросшую внучку
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Певица Валерия поделилась трогательным снимком. Она навестила свою годовалую внучку Селин, которая родилась у ее младшего сына Арсения Шульгина. Теперь звезда после концертов и съемок спешит в гости к малышке. Она с радостью проводит время с девочкой.

22 февраля певица целый вечер посвятила крохе. Валерия показала на своей странице в соцсети Instagram момент прощания с Селин, где она держит девочку на руках и целует. Внучка в ответ тоже поцеловала свою бабушку.

— Растет наше солнышко. Теперь стала встречать и провожать поцелуем. Как же это сладко, любое напряжение, стресс снимается как по мановению волшебной палочки, — подписала фото знаменитость.

Фанаты восхитились нежным снимком. Многие поразились тому, как быстро выросла малышка.

«Какая прелесть»; «Такая кудрявая»; «Ангелочек», «Прелесть! Детки — это огромное счастье!»; «Селин — копия мисс Валерии»; «Как она быстро выросла», — написали пользователи.

В январе было опубликовано семейное фото певицы с маленькой внучкой. Муж Валерии Иосиф Пригожин сделал семейное фото с маленькой внучкой Селин. Снимок он выложил в Instagram. На фотографии, помимо супругов и их внучки, изображены сын певицы Арсений Шульгин с его женой Лианой Волковой.

Читайте также:
звезды внучка
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Шапиро
Александр Шапиро

Грустное серебро

Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев

Надо развивать свое движение, а не думать о давлении

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О необходимости доброго слова

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Трутни всех стран, объединяйтесь!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мир на пороге войны

Иван Лобанов
Иван Лобанов

Ждем лучших абитуриентов

Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

СССР был очень бедной страной

Все мнения
О проекте