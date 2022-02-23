«Как же это сладко»: Валерия показала, как целует подросшую внучку

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Певица Валерия поделилась трогательным снимком. Она навестила свою годовалую внучку Селин, которая родилась у ее младшего сына Арсения Шульгина. Теперь звезда после концертов и съемок спешит в гости к малышке. Она с радостью проводит время с девочкой.

22 февраля певица целый вечер посвятила крохе. Валерия показала на своей странице в соцсети Instagram момент прощания с Селин, где она держит девочку на руках и целует. Внучка в ответ тоже поцеловала свою бабушку.

— Растет наше солнышко. Теперь стала встречать и провожать поцелуем. Как же это сладко, любое напряжение, стресс снимается как по мановению волшебной палочки, — подписала фото знаменитость.

Фанаты восхитились нежным снимком. Многие поразились тому, как быстро выросла малышка.

«Какая прелесть»; «Такая кудрявая»; «Ангелочек», «Прелесть! Детки — это огромное счастье!»; «Селин — копия мисс Валерии»; «Как она быстро выросла», — написали пользователи.

В январе было опубликовано семейное фото певицы с маленькой внучкой. Муж Валерии Иосиф Пригожин сделал семейное фото с маленькой внучкой Селин. Снимок он выложил в Instagram. На фотографии, помимо супругов и их внучки, изображены сын певицы Арсений Шульгин с его женой Лианой Волковой.