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Профессор объяснил, как сохранить зрение после 40 лет

Анастасия Колоскова

Общество
Профессор объяснил, как сохранить зрение после 40 лет
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

С ухудшением зрения после 40 лет сталкивается практически каждый здоровый человек. Об этом рассказал детский офтальмолог, офтальмохирург, доктор медицинских наук и профессор Игорь Азнаурян.

При этом, по словам медика, это связано с общим старением организма, а не с какими-то особенными патологиями.

— Если у человека хорошее зрение всю жизнь было до 40 лет, то после 40 он начинает плохо видеть близко. Но это не значит, что у человека портится зрение. Это нормальный физиологический процесс, так бывает практически у всех людей с хорошим зрением. И где-то к 60 годам приходится надевать очки, — отметил он.

Офтальмолог уточнил, что если человеку старше 60 лет требуются очки на плюс одну–три диоптрии, это не критично. Необходимость в более сильной коррекции зрения уже свидетельствует о зрительных нарушениях.

Профессор рассказал, что наиболее часто к 40-летнему возрасту начинает проявляться катаракта или глаукома. Он порекомендовал при изменении зрения не тянуть с обращением к врачу, так как любые нарушения поддаются лечению.

— Все, что бывает и после 40 лет, можно исправить, и можно очень здорово дожить до глубокой старости с хорошим зрением и высоким качеством жизни, — приводит слова Азнауряна Пятый канал.

До этого офтальмолог Видновской районной клинической больницы Евгений Булава предупредил, что последствия коронавируса для зрения могут оказаться непредсказуемыми: покраснение глаз, чувство инородного тела, светобоязнь, выделения и отечность век. В самых тяжелых случаях человек может полностью ослепнуть.

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