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Хулиган разбил витражное стекло возле станции метро «Октябрьское поле». Видео

Елена Самойлова

Происшествия
Хулиган разбил витражное стекло возле станции метро «Октябрьское поле». Видео
Фото: Игорь Ивандиков / Вечерняя Москва
Россия, Москва, метро Октябрьское Поле Карта всех событий

Сотрудниками полиции задержан 23-летний приезжий, подозреваемый в порче городского имущества. Об этом в пятницу, 4 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

Инцидент, о котором идет речь, произошел возле выхода со станции метро «Октябрьское поле» Таганско-Краснопресненской линии. Молодой человек стукнул каким-то предметом по витражному стеклу, которое разбилось от удара.

Видео: Пресс-служба УВД на Московском метрополитене

Материальный ущерб, нанесенный московскому метро, оценивается на сумму более 70 тысяч рублей.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность подозреваемого и задержать.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Еще один случай вандализма произошел 15 февраля. Неизвестные изрисовали памятник жертвам политических репрессий «Стена скорби» в центре Москвы.

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