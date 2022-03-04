Иммунолог Крючков спрогнозировал появление нового штамма COVID-19 к октябрю

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Николай Крючков спрогнозировал появление нового штамма коронавируса к октябрю 2022 года.

Он отметил, что в настоящее время не ожидается крупных вспышек заболевания, так как коронавирус имеет ярко выраженный сезонный компонент.

По словам иммунолога, лето оказывает противоэпидемический эффект.

— А то, что будет осенью и зимой, там, скорее всего, подоспеют какие-то новые линии, но уже не от «омикрона» отпочковавшиеся, а, например, от «дельты» или другого гибрида, — отметил эксперт в комментарии Москве 24.

Он уточнил, что пока неизвестно, в какую сторону будет мутировать вирус, но вероятность появления нового штамма COVID-19 достаточно высока, и, скорее всего, это произойдет в октябре.

До этого вирусолог Анатолий Альтштейн назвал «Вечерней Москве» две причины для применения назальной вакцины от коронавируса. По словам эксперта, с одной стороны, ее удобнее применять, чем внутримышечную. Также назальная вакцина может сделать то, что не может внутримышечная, а именно: при введении вакцины в слизистую она может вызывать образование антител, относящихся к иммуноглобулину А.