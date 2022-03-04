Кардиолог рассказала, что делать при пониженном давлении

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Врач-кардиолог, сердечный психолог Анна Кореневич рассказала о том, что делать, если артериальное давление резко упало.

По ее словам, некоторые люди спокойно переносят пониженное давление, но есть и те, кто чувствует себя нормально.

— Если у вас давление 90/60, есть головокружение и тошнота, то нужно предпринимать меры. Может возникнуть слабость, потливость, можно даже потерять сознание. Нужно положить человека, которому стало плохо, горизонтально и подложить ему под ноги подушку. Ему нужно чаще пить жидкость, если нет серьезных сердечно-сосудистых заболеваний. Молодому человеку можно дать кофе и что-то соленое перекусить, — сказала врач.

Никаких таблеток для поднятия артериального давления нет, поэтому нужно просто лежать, отдыхать, соблюдать водный режим и есть продукты, которые задержат воду в организме.

Анна Кореневич также рассказала об эффективных способах самостоятельного снижения давления.