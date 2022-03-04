Сводная сестра Меган Маркл подала на нее в суд после интервью Опре Уинфри

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Саманта Маркл, сводная сестра герцогини Сассекской Меган Маркл, подала иск к ней за вранье и потребовала денежную компенсацию.

— Меган ложно утверждала, что она вырвалась из нищеты и с 13 лет была вынуждена трудиться на нескольких низкооплачиваемых работах, чтобы сводить концы с концами, — написала она в документе.

Саманта Маркл возмутилась высказываниям сестры во время интервью Опре Уинфри, в котором та отметила, что является единственным ребенком в семье. Она уточнила, что герцогиня Сассекская солгала о своем прошлом в интервью ради шоу.

По словам сводной сестры, Маркл жила в достатке и обучалась в элитной школе, а также посещала дополнительные уроки танцев и актерского мастерства.

— Клевета состоит в том, что у истца не было никаких отношений с ее сестрой Меган, они не были знакомы, истец якобы получила прибыль, продавая истории таблоидам и телешоу, ничего не зная о детстве ответчика, — заявила 57-летняя Маркл.

Также актриса уверяла слушателей в том, что ее отец проявил нежелание вести к алтарю свою дочь. Однако, как утверждает родственница, их отец перенес два сердечных приступа за несколько недель до свадьбы, поэтому медики не рекомендовали ему присутствовать на мероприятии.

За клевету со стороны сестры Саманта Маркл потребовала денежную компенсацию в размере 75 тысяч долларов (более восьми миллионов рублей — прим. «ВМ»).

В свою очередь адвокат герцогини Сассекской считает этот судебный иск абсурдом, а сама Меган Маркл никак не отреагировала на высказывания сестры, сообщает TMZ.

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