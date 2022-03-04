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Ученые из Японии изучат мумифицированную «русалку», найденную в XVIII веке

Араз Салехов

Общество
Ученые из Японии изучат мумифицированную «русалку», найденную в XVIII веке
Фото: VESA Channel/YouTube

Японские ученые начали пристально изучать таинственное 30-сантиметровое существо, якобы пойманное в Тихом океане у острова Сикоку между 1736 и 1741 годом. Об этом рассказал ученый из Фольклорного общества Окаямы Хироси Киносита.

По его словам, в Японии существует легенда о русалках, которые могли даровать бессмертие.

— Во многих частях Японии рассказывают историю о том, как одна женщина случайно съела мясо русалки и прожила после этого 800 лет. Я слышал, что некоторые люди, верящие в эту легенду, пытались отколупывать и есть чешуйки с русалочьей мумии, — цитирует научного специалиста Газета.ru.

Также ученым рядом с местом раскопок удалось обнаружить и историческое письмо, которое датируется от 1903 года. Предполагается, что оно принадлежит предыдущему владельцу экспоната.

До этого сообщалось, что в немецком городе Книтлинген был найден загадочный скелет лошади без головы и останки всадника.

Также археологам удалось обнаружить 30 мумий в семейной гробнице в египетском городе Асуан.

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