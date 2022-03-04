Медик объяснил, почему можно ослепнуть из-за кофе

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Доктор медицины из лондонского Института офтальмологии Энтони Хаваджи заявил, что кофе может провоцировать в организме человека развитие глаукомы, которая приводит к слепоте.

Он рассказал, что люди, которые имеют предрасположенность к повышенному глазному давлению, больше подвержены риску заболеть таким недугом. Однако и любители кофе, которые потребляют этот напиток более трех раз в день регулярно, подвержены развитию глаукомы.

— Учитывая, что мы увидели взаимосвязь с повышенным риском только у людей с наибольшим потреблением, я думаю, что потребление от небольшого до умеренного, вероятно, разумно для всех с точки зрения риска развития глаукомы, — поясняет специалист.

Хаваджи рекомендует сократить употребление кофе до минимальной дозы — одной чашки в день, так как люди, которые не употребляют бодрящий напиток, рискуют заболеть глаукомой в четыре раза режк, передает Хаваджи Eatthis.

Ранее ученые назвали напиток, который продлит жизнь и снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.