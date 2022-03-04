Песков призвал не предавать огласке переговоры России и Украины

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Россия считает, что переговоры с Украиной должны вестись в тишине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 4 марта.

— И еще раз повторяем, убеждены, что подобные переговоры в подобной ситуации должны вестись, конечно же, в тишине и не быть предметом для публичной огласки, — приводит слова Пескова РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

Политолог Наталия Елисеева заявила «ВМ», что Украина, скорее всего, в ходе переговоров не согласится на условия России, потому что в этот процесс вмешиваются другие страны. По ее мнению, единственный позитивный знак в российско-украинских переговорах — готовность сторон к тому, чтобы продолжать их после первого раунда. Однако Россия не собирается отступать от своей позиции, и здесь все зависит от готовности Украины идти на компромисс, заключила Елисеева.