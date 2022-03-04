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Вирусолог Волков дал прогноз относительно пандемии коронавируса

Ирина Игнатенко

Общество
Вирусолог Волков дал прогноз относительно пандемии коронавируса
Фото: Pixabay

Тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом очевидна. Такие заявления можно сделать на основании динамики развития эпидемии. Об этом сообщил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

— Поэтому, по всей видимости, «ковидная история» постепенно закругляется. Это не значит, что в течение месяца-двух уйдут в ноль значения заболеваемости. Нет. Это будет постепенное снижение. Сначала мы достигнем определенного плато. И еще в течение текущего года у нас будут относительно низкие значения, — рассказал ученый в комментарии ОСН.

По его словам, осложнить ситуацию может появление нового штамма, который будет вызывать тяжелые формы заболевания, но это маловероятно, так как многие люди переболели или вакцинировались, сформировался коллективный иммунитет. А вирусу необходим ресурс для дальнейшей мутации.

До этого вирусолог Анатолий Альтштейн назвал «Вечерней Москве» две причины для применения назальной вакцины от коронавируса. По словам эксперта, с одной стороны, ее удобнее применять, чем внутримышечную.Также назальная вакцина может сделать то, что не может внутримышечная, а именно: при введении вакцины в слизистую она может вызывать образование антител, относящихся к иммуноглобулину А.

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