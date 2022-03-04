Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Кремль счел риторику США нагнетанием русофобского припадка

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Кремль счел риторику США нагнетанием русофобского припадка
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что риторика США представляет собой нагнетание русофобского припадка.

— К сожалению, действительно, в такой крайне напряженной атмосфере, а тем более в таких странах, как США, происходит такое истеричное, запредельное нагнетание такого русофобского припадка, — приводит слова Пескова РИА Новости.

Заявление чиновника прозвучало в ответ на слова американского сенатора Линдси Грэма о президенте России Владимире Путине. Он заявил, что человек, который «уберет главу России (с намеком на Путина — прим. «ВМ»), окажет миру большую услугу».

Вскоре посольство России в США потребовало предоставить официальное объяснение относительно высказываний Грэма. Посол Анатолий Антонов подчеркнул, что слова политика являются неприемлемыми и возмутительными.

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

Читайте также:
Дмитрий Песков Россия США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Прощеное воскресенье

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Обыкновенный фашизм

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наш ответ санкциям

Мария Устинова
Мария Устинова

Рабочих рук не хватает

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Транспорт можно комбинировать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Русофобия на марше

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Все мнения
О проекте