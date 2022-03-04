Кремль счел риторику США нагнетанием русофобского припадка

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что риторика США представляет собой нагнетание русофобского припадка.

— К сожалению, действительно, в такой крайне напряженной атмосфере, а тем более в таких странах, как США, происходит такое истеричное, запредельное нагнетание такого русофобского припадка, — приводит слова Пескова РИА Новости.

Заявление чиновника прозвучало в ответ на слова американского сенатора Линдси Грэма о президенте России Владимире Путине. Он заявил, что человек, который «уберет главу России (с намеком на Путина — прим. «ВМ»), окажет миру большую услугу».

Вскоре посольство России в США потребовало предоставить официальное объяснение относительно высказываний Грэма. Посол Анатолий Антонов подчеркнул, что слова политика являются неприемлемыми и возмутительными.

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.