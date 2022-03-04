Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Посольство РФ потребовало от США осудить высказывание сенатора Грэма о Путине

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Посольство РФ потребовало от США осудить высказывание сенатора Грэма о Путине
Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

Российское посольство в США потребовало предоставить официальное объяснение относительно высказываний сенатора Линдси Грэма о президенте России Владимире Путине.

— Требуем официальных объяснений и решительного осуждения преступных высказываний этого американца, — говорится в публикации посольства в Facebook.

Накануне сенатор Грэм заявил, что человек, который «уберет главу РФ (с намеком на президента РФ Владимира Путина — прим. «ВМ»), окажет миру большую услугу».

Российский посол Анатолий Антонов заявил, что слова американца являются неприемлемыми и возмутительными.

— Градус русофобии и ненависти в США в отношении России зашкаливает, — заявил Антонов.

Он добавил, что ему становится страшно за будущее Соединенных Штатов, которыми руководят непрофессиональные люди.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Читайте также:
США Владимир Путин Посольства
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наш ответ санкциям

Мария Устинова
Мария Устинова

Рабочих рук не хватает

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Транспорт можно комбинировать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Русофобия на марше

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Делайте то, что зависит от вас

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Рынку труда придется меняться

Все мнения
О проекте