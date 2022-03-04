Посольство РФ потребовало от США осудить высказывание сенатора Грэма о Путине

Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

Российское посольство в США потребовало предоставить официальное объяснение относительно высказываний сенатора Линдси Грэма о президенте России Владимире Путине.

— Требуем официальных объяснений и решительного осуждения преступных высказываний этого американца, — говорится в публикации посольства в Facebook.

Накануне сенатор Грэм заявил, что человек, который «уберет главу РФ (с намеком на президента РФ Владимира Путина — прим. «ВМ»), окажет миру большую услугу».

Российский посол Анатолий Антонов заявил, что слова американца являются неприемлемыми и возмутительными.

— Градус русофобии и ненависти в США в отношении России зашкаливает, — заявил Антонов.

Он добавил, что ему становится страшно за будущее Соединенных Штатов, которыми руководят непрофессиональные люди.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.