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Более 84 миллионов россиян прошли полную вакцинацию от коронавируса

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Более 84 миллионов россиян прошли полную вакцинацию от коронавируса
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

По состоянию на 4 марта в России двумя компонентами вакцины от коронавируса привились уже 84 093 959 граждан. Об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.

Первую дозу лекарственного препарата получили 87 949 768 россиян.

Таким образом, уровень коллективного иммунитета в стране достиг 56 процентов, говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в 85 субъектах России выявили 89 174 новых случая коронавирусной инфекции. По количеству заболевших в настоящий момент лидирует Свердловская область. Здесь выявили 4785 инфицированных COVID-19. Также после прохождения лечения под присмотром медиков в России полностью выздоровели 160 507 пациентов за сутки.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что в ближайшие несколько лет ВОЗ не объявит о завершении пандемии коронавирусной инфекции. Он объяснил это тем, что в указанный период заболеваемость вирусом будет увеличиваться или же уменьшаться. Он сравнил коронавирус с пандемией туберкулеза. Люди давно пытаются побороть ее, но она остается. Аналогичная ситуация может произойти и с COVID-19.

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