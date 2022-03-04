Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Более тысячи человек эвакуировали из Третьяковской галереи

Елена Самойлова

Происшествия
Более тысячи человек эвакуировали из Третьяковской галереи
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, Лаврушинский переулок, 10 Карта всех событий

В Москве эвакуировали Третьяковскую галерею из-за угрозы «минирования». Об этом в пятницу, 4 марта, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», к зданию музея прибыли сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов.

Более 1000 человек было выведено на улицу. Сотрудники галереи ожидали кинологов.

Позже источник «ВМ» заявил, что угроза не подтвердилась. Все посетители вернулись в галерею.

Причины произошедшего на данный момент выясняются.

Утром 4 марта сообщалось об эвакуации судов в Санкт-Петербурге из-за писем о «минировании».

Читайте также:
Третьяковская галерея анонимное сообщение Эвакуация
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Прощеное воскресенье

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Обыкновенный фашизм

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наш ответ санкциям

Мария Устинова
Мария Устинова

Рабочих рук не хватает

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Транспорт можно комбинировать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Русофобия на марше

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Все мнения
О проекте