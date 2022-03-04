Более тысячи человек эвакуировали из Третьяковской галереи
Россия, Москва, Лаврушинский переулок, 10 Карта всех событий
В Москве эвакуировали Третьяковскую галерею из-за угрозы «минирования». Об этом в пятницу, 4 марта, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.
По словам собеседника «ВМ», к зданию музея прибыли сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов.
Более 1000 человек было выведено на улицу. Сотрудники галереи ожидали кинологов.
Позже источник «ВМ» заявил, что угроза не подтвердилась. Все посетители вернулись в галерею.
Причины произошедшего на данный момент выясняются.
Утром 4 марта сообщалось об эвакуации судов в Санкт-Петербурге из-за писем о «минировании».