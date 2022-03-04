Люди эвакуированы из здания суда в Петербурге из-за сообщений о «минировании»

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Несколько судов Санкт-Петербурга получили лжесообщения о минировании. Об этом стало известно из Telegram-канала объединенной пресс-службы судов города в пятницу, 4 марта.

— В Санкт-Петербургский городской суд, а также Смольнинский и Кронштадтский районные суды города пришли письма о минировании, — отмечается в сообщении пресс-службы.

В ведомстве уточнили, что была проведена эвакуация людей из здания Смольнинского районного суда.

1 марта в Москве более трех тысяч человек эвакуировали из ТЦ на Головинском шоссе.

28 февраля «Вечерняя Москва» сообщала, что несколько торговых центров в Москве и Подмосковье, а также Минкультуры РФ эвакуировали из-за сообщений о «минировании».

27 февраля неизвестный заявил о «минировании» телецентра «Останкино» и Останкинской башни в Москве.

24 февраля стало известно об угрозе взрыва на Комсомольской площади. Тогда же угрозы поступали на территории Казанского и Ленинградского вокзалов. Однако информация об этом не подтвердилась.