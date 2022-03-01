Более трех тысяч человек эвакуировали из ТЦ на Головинском шоссе

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Россия, Москва, Головинское шоссе, 5к1 Карта всех событий

Из торгового центра «Водный» на Головинском шоссе эвакуировали примерно 3,5 тысячи человек. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 1 марта, сообщил источник в экстренных службах города.

По словам собеседника «ВМ», эвакуация произошла из-за сообщения о возможной угрозе взрыва на территории торгового центра.

28 февраля «Вечерняя Москва» сообщала, что несколько торговых центров в Москве и Подмосковье, а также Минкультуры РФ эвакуировали из-за сообщений о «минировании».

27 февраля неизвестный заявил о «минировании» телецентра «Останкино» и Останкинской башни в Москве.

24 февраля стало известно об угрозе взрыва на Комсомольской площади. Тогда же угрозы поступали на территории Казанского и Ленинградского вокзалов. Однако информация об этом не подтвердилась.