Диетолог рассказала, чем может быть вызвана тяга к сладкому

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Непреодолимая тяга сладкому может быть связана с нехваткой определенных микроэлементов в организме, считает австралийский диетолог Ли Холмз.

Так, тяга к шоколаду может быть обусловлена нехваткой магния в организме. Также при нехватке магния человек испытывает тягу к бобовым или орехам. Кроме того, непреодолимое желание есть сладкую пищу может быть спровоцировано нехваткой цинка, хрома, железа и кальция

По словам врачей, склонность к соленой пище может говорить о нехватке электролитов. При дефиците железа часто хочется съесть что-то мясное.

Специалисты рекомендуют сдать анализы крови в случае, если вкусовые предпочтения резко меняются или появляется кажущаяся непреодолимой тяга к определенным продуктам, передает ФАН. Анализ позволит выяснить, каких элементов не хватает в организме, что позволит скорректировать питание.

До этого диетолог Ким Явитц назвала идеальный перекус для тех, кто следит за фигурой. По словам специалиста, вредный перекус способен испортить весь прогресс от правильного питания во время основных приемов пищи. При выборе продуктов для перекуса следует отдавать предпочтение тем, которые содержат белок, полезные жиры и сложные углеводы.