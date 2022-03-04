Жители столицы более 160 раз повторно выезжали на встречную полосу

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Комплексы фото-видеофиксации с начала года выявили 164 нарушения, связанных с повторным выездом на полосу встречного движения и на трамвайные пути. Об этом в пятницу, 4 марта, сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.

— Ответственность за данное правонарушение предусмотрена частью 5 статьи 12.15 КоАП РФ и, в случае фиксации административного правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и видеозаписи, нарушителю грозит административный штраф в размере пяти тысяч рублей, — отмечается в сообщении ведомства.

По имеющимся данным, с 10 января текущего года действуют изменения, внесенные в статью 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» — прим. «ВМ»). Дополнения предусматривают ответственность за повторное нарушение ПДД уже подвергнутым административному наказанию и лишенным прав водителям.

В соотвествии с той же административной нормой водитель лишается права управления на один год. А если лихач еще раз позволит себе выехать на встречную полосу, то рискует понести уже уголовную ответственность.

За прошедшие два месяца инспекторы ДПС пресекли 44 подобных административных нарушения.

Ранее Госавтоинспекция Москвы задержала более 40 водителей, которые ранее были лишены прав за нарушение ПДД и уклонялись от сдачи удостоверения.