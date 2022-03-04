Минобороны обвинило Украину в подготовке провокации в Харькове

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Украинские националисты готовят в Харькове провокацию с участием западных журналистов. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны в пятницу, 4 марта.

По данным ведомства, в Киевском районе города между домами разместили реактивные системы залпового огня. Националисты, как утверждается, запрещают людям покидать дома, а установки приведены в готовность к обстрелу армии России.

Конечной целью министерство называет вызов ответного огня по жилому сектору Харькова. Такие действия записали бы на камеры, а затем передали журналистам с Запада, приводит сообщение РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

28 февраля политолог Виктор Литовкин заявил «ВМ», что Россия будет уничтожать вооружение, поставляемое ЕС и США на Украину. По его словам, техническая возможность доставки вооружений на Украину у стран Запада есть.

Сделать это все еще можно по железной дороге, автомобильным транспортом и военной авиацией, уточнил он. Но в случае если ВСУ получат это оружие, оно все равно подвергнется уничтожению, так как одна из главных целей российской армии — демилитаризация Украины, заключил Литовкин.