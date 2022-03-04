Депутат МГД Гусева: Кредитные каникулы будут востребованы как частными заемщиками, так и МСБ

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Кредитные каникулы, которые будут длиться до 30 сентября 2022 года, будут востребованы и частными заемщиками, и представителями малого и среднего бизнеса. Об этом в пятницу, 4 марта, сообщила председатель комиссии Московской городской думы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

— Кредитные каникулы показали свою эффективность в период пандемии. Впервые эта мера поддержки была введена весной 2020 года, и ею воспользовались более двух миллионов россиян. При этом банки, следуя за требованиями момента, разработали и собственные программы реструктуризации задолженностей, что благоприятным образом повлияло на доверие к финансовой системе, помогло пройти пандемию без глобальных потрясений, — рассказала депутат, назвав востребованность этой меры очевидной.

По словам Гусевой, правом воспользоваться кредитными каникулами можно при соблюдении трех условий: размер кредита не должен превышать установленного правительством РФ максимального размера, в отношении заемщика не должен действовать аналогичный льготный период и необходимо подтвердить снижение дохода не менее чем на 30 процентов. Поддержка относится, в том числе, и к ипотечным кредитам. Воспользоваться каникулами можно до 30 сентября 2022 года. Они возможны лишь для кредитов, оформленных до 1 марта 2022 года.

При этом, депутат отметила, что мерой поддержки смогут воспользоваться и те лица, кто уже обращался за кредитными каникулами.

— В этот период мы обязаны поддерживать в первую очередь тех, кто является добросовестным плательщиком, но попал в сложную жизненную ситуацию. В период тревожности и потрясений очень важно не отказываться от своих обязательств, но рассматривать все возможные способы соблюдать договоренности, в том числе и отсрочки, каникулы, — уточнила Гусева.

Председатель комиссии добавила, что российская финансовая система имеет запас прочности и способна выдержать давление.

До этого сообщалось, что Совет Федерации одобрил закон о предоставлении кредитных каникул гражданам, а также субъектам малого и среднего бизнеса до 30 сентября 2022 года. Данное решение было принято в ходе заседания верхней палаты в пятницу, 4 марта.