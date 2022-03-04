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Совет Федерации одобрил закон о кредитных каникулах

Араз Салехов

Политика
Совет Федерации одобрил закон о кредитных каникулах
Фото: Пресс-служба Совфеда

Совет Федерации одобрил закон о предоставлении кредитных каникул гражданам, а также субъектам малого и среднего бизнеса до 30 сентября 2022 года. Данное решение было принято в ходе заседания верхней палаты в пятницу, 4 марта.

Россияне, а также субъекты малого и среднего бизнеса получат право на кредитные каникулы при условии, что соответствующий кредитный договор был заключен в период до 1 марта 2022 года. Для получения данной услуги необходимо обратиться к кредитору до 30 сентября этого года, говорится в документе.

Управляющий партнер юридической фирмы Bolshakov & Partners Андрей Большаков рассказал, что после повышения Центробанком РФ ключевой ставки дополнительный налог будут оплачивать только сотрудники финансовых учреждений, которые взяли в них же ипотеку.

Ранее Государственная дума приняла законопроект о поддержке бизнес-сообщества страны в условиях санкций. Согласно нему, в 2022 году кабинет министров может ввести запрет на плановые проверки малых и средних предприятий.

28 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительству страны удалось разработать ряд решений, который позволят смягчить последствия санкций.

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