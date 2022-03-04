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Госдума приняла в первом чтении законопроект о поддержке бизнеса в условиях санкций

Полина Долганова

Политика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о поддержке бизнеса в условиях санкций
Фото: Пресс-служба Госдумы

Государственная дума приняла в первом чтении проект закона о социальных и экономических мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях санкционных действий против России.

Документом предполагается, что в текущем году кабмин сможет ввести запрет на плановые проверки малых и средних предприятий.

Уточняется, что проверки компаний, которые аккредитованы на государственном уровне и осуществляют свою деятельность в области информационных технологий, не будут проводиться до 31 декабря 2024 года.

Российские власти также смогут принимать решения о лицензировании и других разрешительных режимах.

Бизнес в свою очередь сможет работать без продления лицензии, продлевать разрешения без процедур оценки соответствия и будет освобожден от необходимости прохождения квалификационного экзамена, следует из данных системы обеспечения законодательной деятельности.

Правительство Российской Федерации разработало решения для смягчения последствий санкций. Об этом в понедельник, 28 февраля, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

1 марта стало известно, что Мишустин возглавит оперативный штаб по противодействию санкциям.

Спецоперация России на Украине привела к серьезной реакции международного сообщества. Западный мир, включая страны Евросоюза, Великобританию и США, ввел против нашей страны санкции. Рестрикции коснулись самых разных отраслей, в том числе поставок высокотехнологической продукции. О том, как Россия будет бороться с недружественными шагами иностранных государств, — в материале «Вечерней Москвы».

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