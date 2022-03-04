«Ни шагу назад»: Кадыров призвал довести до разгрома операцию на Украине

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Украинские власти погрузили страну в полный мрак, а поток их лжи окутал весь мир. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в пятницу, 4 марта.

— Только вперед и ни шагу назад. У нас есть все силы, чтобы завершить начатое, а если понадобится, то вся Россия сегодня — это добровольцы, — написал политик.

Россия, считает он, столкнулась в ходе операции не просто с «бандеровцами», а с «безжалостными убийцами». Националисты готовились к агрессии против России, а то, что их удалось опередить, спасло как минимум сотни тысяч жизней, подчеркнул он.

Операцию, по его мнению, следует довести до разгрома «последователей Бандеры». Президент России Владимир Путин является дальновидным стратегом, отметил Кадыров в Telegram-канале.

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

Политолог Наталия Елисеева заявила «ВМ», что Украина, скорее всего, в ходе переговоров не согласится на условия России, потому что в этот процесс вмешиваются другие страны. По ее мнению, единственный позитивный знак в российско-украинских переговорах — готовность сторон к тому, чтобы продолжать их после первого раунда. Однако Россия не собирается отступать от своей позиции, и здесь все зависит от готовности Украины идти на компромисс, заключила Елисеева.