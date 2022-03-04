Генсек ООН поблагодарил РФ за содействие в эвакуации персонала организации с Украины

Фото: МИД РФ

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш во время беседы с главой Министерства обороны РФ Сергеем Шойгу выразил благодарность российской стороне за содействие в эвакуации персонала организации с украинской территории. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства России в пятницу, 4 марта.

В ведомстве отметили, что генсек призвал Шойгу увеличить результативность взаимодействия между ООН и Минобороны по гуманитарным вопросам на Украине.

Уточняется, что министр одобрил просьбу, передает Telegram-канал «РИА Новости».

В этот же день заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин и заместитель генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс поговорили о важности налаживания гуманитарной обстановки на Украине. Гриффитс также поблагодарил Россию за заинтересованность в обеспечении безопасности представителей ООН на территории Украины.

3 марта в пресс-службе Министерства обороны России сообщили, что российская армия устраивает на Украине режим тишины для эвакуации украинских граждан из страны. По данным ведомства, решение было принято для обеспечения безопасной эвакуации мирного населения через гуманитарные коридоры.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.