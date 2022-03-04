Замглавы МИД РФ и заместитель генсека ООН поговорили о гуманитарной обстановке на Украине

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин и заместитель генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс поговорили о важности налаживания гуманитарной обстановки на Украине. Об этом заявили в пресс-службе российского дипломатического ведомства в пятницу, 4 марта.

— Стороны отметили необходимость незамедлительного выправления ухудшающейся гуманитарной ситуации в этой стране и обеспечения защиты мирного населения в условиях проводимой специальной военной операции, — пояснили в МИД РФ.

Гриффитс также поблагодарил Россию за заинтересованность в обеспечении безопасности представителей ООН на территории Украины, говорится в сообщении.

3 марта в пресс-службе Министерства обороны России сообщили, что российская армия устраивает на Украине режим тишины для эвакуации украинских граждан из страны. По данным ведомства, решение было принято для обеспечения безопасной эвакуации мирного населения через гуманитарные коридоры.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.