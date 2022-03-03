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ВС РФ объявили режим тишины для эвакуации украинцев через гуманитарные коридоры

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
ВС РФ объявили режим тишины для эвакуации украинцев через гуманитарные коридоры
Фото: Минобороны РФ

Российская армия устраивает на Украине режим тишины для эвакуации украинских граждан из страны. Об этом в четверг, 3 марта, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

По данным ведомства, решение было принято для обеспечения безопасной эвакуации мирного населения через гуманитарные коридоры, передает ТАСС.

До этого в оборонном ведомстве заявили, что в Мариуполе может случиться гуманитарная катастрофа. Аналогичная ситуация может развиться в Харькове и Сумах.

Ранее в министерстве сообщили, что российские военные доставили 30 тонн гуманитарной помощи жителям Украины из Белгородской области. Так, большая партия гуманитарного груза была доставлена из Белгородской области в населенные пункты рядом с Харьковом. Помощь общим весом в 30 тонн была доставлена в город Волчанск и поселок Казачья Лопань.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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