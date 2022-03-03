В Минобороны предупредили о гуманитарной катастрофе в Мариуполе, Харькове и Сумах

Фото: Минобороны РФ

В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что в Мариуполе может случиться гуманитарная катастрофа. Об этом в российском оборонном ведомстве заявили в четверг, 3 марта.

В Минобороны добавили, что аналогичная ситуация может развиться в Харькове и Сумах, передает РИА Новости.

До этого в МО сообщили, что Вооруженные силы РФ высокоточным ударом вывели из строя резервный радиотелевизионный центр в Киеве. Уточняется, что украинская армия использовала медиацентр для психологических операций. Радиотелевизионный центр располагался в киевском районе Лысая Гора.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.