В Минобороны заявили, что ВС РФ вывели из строя радиотелевизионный центр СБУ

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы РФ высокоточным ударом вывели из строя резервный радиотелевизионный центр в Киеве. Об этом в четверг, 3 марта, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Уточняется, что украинская армия использовала медиацентр для психологических операций.

Радиотелевизионный центр располагался в киевском районе Лысая Гора.

В Минобороны добавили, что в результате уничтожения объекта мирные жители и жилые дома не пострадали, передает RT.

До этого официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российская армия освободила город Балаклея от батальонов украинских националистов.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.