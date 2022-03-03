Минобороны РФ сообщило об освобождении Балаклеи от батальонов украинских националистов

Фото: Telegram / Военный обозреватель

Российская армия освободила город Балаклея от батальонов украинских националистов. Об этом в четверг, 3 марта, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, ВС РФ продолжают успешные наступательные действия, благодаря которым российским военным удалось взять под контроль Чистополье, Новополтавку, Жовтневое и выровняться на передовой с подразделениями ДНР, передает RT.

2 марта стало известно, что Народная милиция ЛНР освободила от украинской армии 40 населенных пунктов.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.