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В ЛНР заявили о взятии под контроль 40 населенных пунктов

Михаил Алимов

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Ситуация в Донбассе
В мире
В ЛНР заявили о взятии под контроль 40 населенных пунктов
Фото: glava-lnr.info

Народная милиция ЛНР освободила от украинской армии 40 населенных пунктов. Об этом в среду, 2 марта, заявил официальный представитель ведомства Иван Филипоненко.

— Подразделениями Народной милиции от вооруженных формирований Украины освобождены уже 40 населенных пунктов... Также добровольно сложили оружие и перешли на сторону ЛНР 34 военнослужащих ВСУ, пять из которых находятся в медицинском учреждении, им оказывается квалифицированная помощь, — передает его слова ТАСС.

До этого официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что Мариуполь полностью заблокирован. Для эвакуации мирных жителей открыт гуманитарный коридор.

Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил о взятии под контроль Херсона. Он отметил, что российское командование, администрация города и области ведут переговоры по поводу работы социальной инфраструктуры Херсона, безопасности и правопорядка среди местных людей.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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