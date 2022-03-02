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Российская армия взяла под контроль Херсон

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Российская армия взяла под контроль Херсон
Генерал-майор Игорь Конашенков / Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

Херсон находится под полным контролем российской армии. Об этом в среду, 2 марта, заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

— Российскими подразделениями Вооруженных сил взят под полный контроль областной центр Херсон. Гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения населения и городской транспорт работают в повседневном режиме. Недостатков в продовольствии и товарах первой необходимости город не испытывает, — передает его слова РИА Новости.

Он отметил, что российское командование, администрация города и области ведут переговоры по поводу работы социальной инфраструктуры Херсона, безопасности и правопорядка среди местных людей.

До этого официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что Мариуполь полностью заблокирован. Для эвакуации мирных жителей открыт гуманитарный коридор.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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