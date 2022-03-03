ВС РФ доставили жителям Украины 30 тонн гуманитарной помощи

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Российские военные доставили 30 тонн гуманитарной помощи жителям Украины из Белгородской области. Об этом в четверг, 3 марта, сообщили в пресс-службе министерства обороны России.

Так, большая партия гуманитарного груза была доставлена из Белгородской области в населенные пункты рядом с Харьковом. Помощь общим весом в 30 тонн была доставлена в город Волчанск и поселок Казачья Лопань.

Уточняется, что в груз входят крупы, мясные полуфабрикаты, хлеб, конфеты и вода.

Соответствующую помощь распределяют между женщинами, детьми и пожилыми людьми, передает РИА Новости.

В России был создан межведомственный штаб для оказания помощи гражданам Украины в контролируемых российскими войсками районах ДНР и ЛНР. Об этом в среду, 2 марта, сообщил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) генерал-полковник Михаил Мизинцев. Он пояснил, что в штабе круглосуточно работают представители федеральных ведомств, госкорпораций и регионов. В настоящее время первоочередная задача структуры — обеспечение безопасной эвакуации мирных жителей с Украины.

24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.