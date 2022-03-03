Минобороны окажет гуманитарную помощь жителям Украины в контролируемых районах

Фото: Минобороны РФ

В России создан межведомственный штаб для оказания помощи гражданам Украины в контролируемых российскими войсками районах, в ДНР и ЛНР. Об этом в среду, 2 марта, сообщил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) генерал-полковник Михаил Мизинцев.

В штабе круглосуточно работают представители федеральных ведомств, госкорпораций и регионов. В настоящее время первоочередная задача структуры — обеспечение безопасной эвакуации мирных жителей с Украины.

— Система достойного приема граждан Украины на территории России на данный момент работает эффективно и бесперебойно. Оперативно решаются вопросы по размещению детей в детских дошкольных учреждениях, школьников и студентов — в образовательных учреждениях, а также по трудоустройству прибывающих граждан по месту временного пребывания, — рассказал Мизинцев.

Он подчеркнул, что все жители районов Украины, которые подконтрольны российским войскам, будут обеспечены всем необходимым. По его словам, для оказания помощи украинцам сформированы колонны с гуманитарными грузами. Мизинцев уточнил, что подготовлено уже более 10,5 тысячи тонн таких грузов.

Начальник НЦУО отметил, что мирные жители некоторых блокированных городов не могут их покинуть, потому что этому препятствуют украинские националисты, используя людей в качестве живого щита.

— Обращаемся ко всем международным организациям, всем без исключения, а также к руководству Украины — немедленно обеспечить создание гуманитарных коридоров для выхода в безопасные места всех граждан, кто изъявил на это желание, — заявил Мизинцев.

Он добавил, что в зонах ответственности, контролируемых российскими войсками, гуманитарные коридоры действуют, передает РИА Новости.

Минобороны РФ сообщило, что более 2870 украинских военнослужащих погибли во время спецоперации. Генерал-майор Игорь Конашенков в среду, 2 марта уточнил, что еще 3700 солдат со стороны Украины получили ранения. Также он заявил, что во время военной спецоперации на Украине погибли 498 российских военнослужащих. По его словам, еще 1597 военных получили травмы.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.