Минобороны РФ: Более 2870 украинских военнослужащих погибли во время спецоперации

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В этот же день глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что сообщения о якобы убитых на Украине тысячах чеченцах не соответствуют действительности. По его словам, всего за российскую спецоперацию на Украине погибло два жителя республики и еще шестеро получили ранения.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.