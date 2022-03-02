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Минобороны РФ: 498 российских военных погибли во время спецоперации на Украине

Виктория Сикерина

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Ситуация в Донбассе
Политика
Минобороны РФ: 498 российских военных погибли во время спецоперации на Украине
Фото: Минобороны РФ

Во время военной спецоперации на Украине погибли 498 российских военнослужащих. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в среду, 2 марта.

Он добавил, что еще 1597 солдат получили травмы в результате спецоперации.

— К сожалению, среди наших товарищей, участвующих в специальной военной операции, имеются потери.... Семьям погибших оказывается вся возможная помощь, — передает ТАСС заявление Конашенкова.

Также более 2870 украинских военнослужащих погибли во время военной спецоперации. Еще 3700 солдат получили ранения, а 572 — попали в плен, заявили в Минобороны России.

В этот же день глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что сообщения о якобы убитых на Украине тысячах чеченцах не соответствуют действительности. По его словам, всего за российскую спецоперацию на Украине погибло два жителя республики и еще шестеро получили ранения.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

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