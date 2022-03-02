Кадыров опроверг информацию о тысячах убитых чеченцах на Украине

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Сообщения о якобы убитых на Украине тысячах чеченцах не соответствуют действительности. Об этом в среду, 2 марта, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, всего за российскую спецоперацию на Украине погибло два жителя республики и еще шестеро получили ранения.

— Украинским пропагандистам костью в горле стали чеченские бойцы, поэтому именно на них они бросили все свои фейкосилы, — написал Кадыров.

Он также добавил, что постоянно находится на связи с чеченскими военными, которые прилагают все усилия, чтобы оставить у мирного населения Украины хорошее впечатление о себе. Так, например, утверждает Кадыров, недавно чеченские солдаты помогли продуктами украинским женщинам и детям.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

1 марта Кадыров сообщил о гибели двух военных из республики, которые выполняли приказ в рамках спецоперации на территории Украины. Он также добавил, что шесть человек получили ранения разной степени тяжести. Политик подытожил, что военные из Чечни получили приказ сократить до минимума потери среди гражданского населения и справились с этой задачей.