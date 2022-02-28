Мединский подвел итоги переговоров России и Украины

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По итогу переговоров между Россией и Украиной обе стороны нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции. Об этом заявил в понедельник, 28 февраля, возглавлявший российскую делегацию помощник президента России Владимир Мединский.

— Следующая встреча состоится в ближайшие дни на польско-белорусской границе, — заявил он.

По словам Мединского до следующего раунда переговоров каждая из делегаций проконсультируется по всем переговорным позициям с руководствами своих стран, передает РИА Новости.

Переговоры завершились 28 февраля. Как сообщил участвовавший в них глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, украинская сторона была готова слушать и участвовать в обсуждении актуальных вопросов.

До этого стало известно, что в переговорах между Россией и Украиной принимает участие российский бизнесмен Роман Абрамович, которого пригласила украинская сторона.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.