Собянин рассказал о плюсах бесплатной пересадки на транспорте в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Горожане способны экономить около 15 минут в пути ежедневно с помощью бесплатных пересадок. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 4 марта.

— Москва — город уникальных сервисов для пассажиров. С 1 сентября прошлого года мы первыми в России ввели бесплатные пересадки между автобусами, электробусами и трамваями, а со 2 января этого года совершать бесплатные пересадки стало возможно еще и внутри одного маршрута, — написал Собянин на странице «ВКонтакте».

Фото: VK / Сергей Собянин

4 марта в Дептрансе сообщили, что с помощью карты «Тройка» москвичи могут подтвердить поездки на метро, МЦК и МЦД на выезде 31 перехватывающей парковки без использования терминалов оплаты. Раньше для бесплатной парковки автомобилистам было необходимо использовать парковочный билет и «Тройку».

Теперь же выехать с парковок можно без оплаты, подтвердив поездки на выезде. Глава департамента Максим Ликсутов подчеркнул, что нововведение позволит сэкономить до 20 минут в день. Он добавил, что всего в Москве работает более 75 перехватывающих парковок, еще 12 заработают до конца года.